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    13 yaşında milyonları yönetiyor

    'da 13 yaşında olan Gajesh Naik, küçük yaşında bir ağı olan Polygon'un en önemli isimlerinden bir tanesi haline geldi. 8 yaşında yazılımla ilgilenmeye başlayan Naik, şu an 7 milyon dolarlık hacimli bir kripto para projesinin en önemli geliştiricisi konumunda.

    13 yaşında milyonları yönetiyor
    Hindistan'da 13 yaşında olan Gajesh Naik, küçük yaşında bir ağı olan Polygon'un en önemli isimlerinden bir tanesi haline geldi. 8 yaşında yazılımla ilgilenmeye başlayan Naik, şu an 7 milyon dolarlık hacimli bir kripto para projesinin en önemli geliştiricisi konumunda. Polygon'un bir numaralı ismi , kendisine defalarla mesaj atan Naik'i, bir projesi olan PolyGaj'ın başına geçirdi. İşe başlayan Naik'in, belirlenen süre içerisinde PolyGaj'ı tek başına geliştirmeyi başardığı belirtildi.
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