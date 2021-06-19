13 yaşında milyonları yönetiyor

Hindistan'da 13 yaşında olan Gajesh Naik, küçük yaşında bir Blockchain ağı olan Polygon'un en önemli isimlerinden bir tanesi haline geldi. 8 yaşında yazılımla ilgilenmeye başlayan Naik, şu an 7 milyon dolarlık hacimli bir kripto para projesinin en önemli geliştiricisi konumunda. Polygon'un bir numaralı ismi Arjun Kalsy, kendisine defalarla mesaj atan Naik'i, bir DeFi projesi olan PolyGaj'ın başına geçirdi. İşe başlayan Naik'in, belirlenen süre içerisinde PolyGaj'ı tek başına geliştirmeyi başardığı belirtildi.
- Dünya
- 19.06.2021 Gazete