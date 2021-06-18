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    • Dünya
    • 18.06.2021 12:21
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    • 18.06.2021 12:47
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    Öğrencilerden Cumhurbaşkanı 'a şoke eden soru: “ nasıldı?”

    Cumhurbaşkanı , geçtiğimiz günlerde bölgesini ziyaretinde lı saldırıya uğradı. Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı , Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı. Macron, tokat şokunu henüz atlatamamışken bir şok daha yaşadı. Ülkenin bölgesinde bir ilkokul ziyareti gerçekleştiren Fransız lider, okul girişinde öğrenciler tarafından karşılandı. Bu sırada küçük ilkokul öğrencilerinden biri, Macron'a "Size atılan tokat nasıldı?" sorusunu yöneltti.

    Macron'a şoke eden soru: “Tokat nasıldı?”
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Kalabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

    Macron'a şoke eden soru: "Tokat nasıldı?"

    Saldırı nedeniyle şoke olan Macron neye uğradığını şaşırırken, korumalar olaya anında müdahale etmiş, yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırganın 28 yaşındaki Avrupa Tarihi Dövüş Sanatları (HEMA) ustası Damien T. olduğu belirlenmişti.

    BİR "TOKAT" DA ÖĞRENCİLERDEN
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, henüz tokatlı saldırının şokunu atlatamadan yaptığı bir ilkokul ziyaretinde hiç ummadığı bir soruyla karşılaşarak bir şok daha yaşadı.

    ŞOKE EDEN SORU: "TOKAT NASILDI?"
    Ülkenin Somme bölgesinde bir ilkokul ziyareti gerçekleştiren Fransız lider, okul girişinde öğrenciler tarafından karşılandı. Sabah'ın haberine göre bu
    sırada küçük ilkokul öğrencilerinden biri, Macron'a "Size atılan tokat nasıldı?" sorusunu yöneltti.



        "BU HİÇ HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"
        Küçük çocuktan gelen soru karşısında şoke olan Macron, bir süre ne diyeceğini bilemedi. Kalabalığın, soru karşısında gerildiği görülürken Macron, kısa bir duraksamanın ardından deneyiminin hiç hoş olmadığını belirtti.

        Saldırganın yanlış davrandığını söyleyen Macron, bu davranışın örnek alınmaması gerektiğini söyledi.

        Fransız liderin küçük çocukla yaşadığı bu anlar, sosyal medyada viral oldu.

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