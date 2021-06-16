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    • Dünya
    • 16.06.2021 15:03
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    • 16.06.2021 15:03
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    'dan çok önemli kararı! Muaf olacaklar

    salgını sürecinde seyahat düzenlemesine giden , Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılan aşısından iki doz yaptıranların, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulmasına karar verdi.

    Avusturya'dan çok önemli Sinovac kararı! Muaf olacaklar

    'da bugün yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, Türkiye'de de kullanılan yeni tip e (Kovid-19) karşı geliştirilen Çin aşısından iki doz yaptıranlar, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacak.

    Sağlık Bakanlığının internet sayfasında, ülkelerin risk seviyesine göre oluşturulan yeni seyahat düzenlemesi paylaşıldı.

    Buna göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3'üncü ülkelerden Avusturya'ya girişlerde iki doz Sinovac aşısı yaptırmış kişilerin karantinadan muaf tutulacağı bildirildi.

    Avusturya'da daha önce açıklanan aşı listesinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson'un yanı sıra Çin Sinopharm aşıları yer alıyordu.

    SİNOVAC VE COVİSHİELD LİSTEDE
    Yeni düzenlemeyle Sinovac'ın yanı sıra Hindistan'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Covishield de listeye eklendi.

    Öte yandan Başbakan Sebastian Kurz'un geçen mart ayında 1 milyon doz alınması için Rusya ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği Sputnik V aşısının henüz listeye alınmaması ise dikkati çekti.

    Avusturya'da son 24 saatte 153 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 649 bin 2'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artışla 10 bin 671'e yükseldi.

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