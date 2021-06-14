Paşinyan, Azerbaycan'da esir olan 15 askeri kurtarmak için 97 bin mayın haritasını verdi (Dünya haberleri)

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'da esir olan 15 askeri kurtarmak için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e oğlu Ashot Paşinyan'ı teklif etti. Ancak bu önerisinden vazgeçip, 97 bin mayın haritasını verdi.

Bunun karşılığında esir askerler, Erivan'a gönderildi. Paşinyan, kendisini eleştiren muhalefete ise "Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik. Bunların önemli olmadığını söyleyemem. Ama bu elimizdeki haritaların ufak bir kısmı" diyerek cevap verdi. Benzer bir değişimin Aralık 2020'de de yapıldığını belirtti.

NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ

İsrail'de merakla beklenen güvenoyu yoklaması sona erdi. Muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümeti, Meclis'te güvenoyu aldı. Böylece 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi bitti. İsrail'in başbakanlık koltuğuna 2 yıllığına Naftali Bennett oturacak. Meclis'in yeni başkanı ise Mickey Levy oldu.

TERÖRÜN VEKİLİ!

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'ndan Irak Erbil'e gitmek isteyen heyetin "PKK için canlı kalkan" olmak üzere yola çıktığı anlaşıldı. Berlin yönetiminin Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması için bu kişileri gözaltına aldığı açıklandı. Polis, Hamburg eyaleti Sol Parti Grup Eş Başkanı ve Eyalet Milletvekili Cansu Özdemir'in bulunduğu heyeti, "Almanya'nın itibarı zedeleme tehlikesi" gerekçesiyle sorguya aldı. Özdemir vekil olduğu için serbest bırakıldı.