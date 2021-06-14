Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Paşinyan, Azerbaycan'da esir olan 15 askeri kurtarmak için 97 bin mayın haritasını verdi (Dünya haberleri)

    Ermenistan Başbakanı yan, Azerbaycan'da esir olan 15 askeri kurtarmak için Cumhurbaşkanı v'e oğlu 'ı teklif etti. Ancak bu önerisinden vazgeçip, 97 bin mayın haritasını verdi. Bunun karşılığında esir askerler, 'a gönderildi.

    Paşinyan mayına bastı

    Ermenistan Başbakanı yan, Azerbaycan'da esir olan 15 askeri kurtarmak için Cumhurbaşkanı v'e oğlu 'ı teklif etti. Ancak bu önerisinden vazgeçip, 97 bin mayın haritasını verdi.

    Bunun karşılığında esir askerler, 'a gönderildi. Paşinyan, kendisini eleştiren muhalefete ise "Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik. Bunların önemli olmadığını söyleyemem. Ama bu elimizdeki haritaların ufak bir kısmı" diyerek cevap verdi. Benzer bir değişimin Aralık 2020'de de yapıldığını belirtti.

    NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ
    İsrail'de     merakla beklenen güvenoyu yoklaması sona erdi. Muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümeti, Meclis'te güvenoyu aldı. Böylece 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi bitti. 'in başbakanlık koltuğuna 2 yıllığına Naftali Bennett oturacak. Meclis'in yeni başkanı ise Mickey Levy oldu.

    TERÖRÜN VEKİLİ!
    Almanya'nın 'ndan 'e gitmek isteyen heyetin "PKK için canlı kalkan" olmak üzere yola çıktığı anlaşıldı. yönetiminin Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması için bu kişileri gözaltına aldığı açıklandı. Polis, eyaleti Grup Eş Başkanı ve Eyalet Milletvekili Cansu Özdemir'in bulunduğu heyeti, "'nın itibarı zedeleme tehlikesi" gerekçesiyle sorguya aldı. Özdemir vekil olduğu için serbest bırakıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden ve Erdoğan, Suriye ve Libya'yı görüşecek
    Haberler Dünya Paşinyan, Azerbaycan'da esir olan 15 askeri kurtarmak için 97 bin mayın haritasını verdi (Dünya haberleri)