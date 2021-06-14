Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yaptığı yazılı açıklamada "Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentindeki Şifa Hastanesi'ne yapılan aralarında sağlık personelinin de bulunduğu sivillerin öldürülmesi ve yaralanmasıyla ve hastanenin bazı bölümlerinin yıkılmasıyla sonuçlanan saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.