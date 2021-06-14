Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yaptığı yazılı açıklamada "Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentindeki Şifa Hastanesi'ne yapılan aralarında sağlık personelinin de bulunduğu sivillerin öldürülmesi ve yaralanmasıyla ve hastanenin bazı bölümlerinin yıkılmasıyla sonuçlanan saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.
Geir Pedersen siviller, sivil altyapı, sağlık tesisleri ve sağlık çalışanlarına yönelik "korkunç saldırının kabul edilemez" olduğunu vurgulayan ve bu tür saldırıların durdurulması gerektiğinin altını çizdi.
SURİYE'DE İŞLENEN SUÇLARIN HESABININ VERİLMESİ ÇAĞRISI
Pedersen, "Tüm taraflar, sivillerin ve sivil nesnelerin korunması da dahil, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymalıdır. BM Genel Sekreteri'nin Suriye'de işlenen suçların hesabının verilmesi çağrısını yineliyorum" çağrısında bulundu.