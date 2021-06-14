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    • Dünya
    • 14.06.2021 19:38
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    • 14.06.2021 19:38
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    (BM) 'deki hastane saldırısını kınadı! ve PKK diyemediler...

    'nin kuzeyindeki 'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı 'güçlü şekilde' kınadı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada saldırının faili ve PKK'ya değinilmedi.

    Birleşmiş Milletler Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

    Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yaptığı yazılı açıklamada "Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentindeki Şifa Hastanesi'ne yapılan aralarında sağlık personelinin de bulunduğu sivillerin öldürülmesi ve yaralanmasıyla ve hastanenin bazı bölümlerinin yıkılmasıyla sonuçlanan saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.



    Geir Pedersen siviller, sivil altyapı, sağlık tesisleri ve sağlık çalışanlarına yönelik "korkunç saldırının kabul edilemez" olduğunu vurgulayan ve bu tür saldırıların durdurulması gerektiğinin altını çizdi.



    SURİYE'DE İŞLENEN SUÇLARIN HESABININ VERİLMESİ ÇAĞRISI
    Pedersen, "Tüm taraflar, sivillerin ve sivil nesnelerin korunması da dahil, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymalıdır. BM Genel Sekreteri'nin Suriye'de işlenen suçların hesabının verilmesi çağrısını yineliyorum" çağrısında bulundu.



        SALDIRININ FAİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI
        Pedersen, saldırının ve ülkede devam eden şiddetin, Suriye genelinde bir ateşkes sağlanması ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi için son dönemdeki çabaları olumsuz etkilediğini vurguladı.

        Pedersen saldırının failine ise değinmedi.



        HASTANE SALDIRISI
        Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.



        YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

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