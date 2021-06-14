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    • Dünya
    • 14.06.2021 13:00
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    • 14.06.2021 13:00
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    ordusu Dağlık 'ı işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 904 şehit verdi

    Son dakika haberleri... ordusunun, 'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 904 şehit verdiği bildirildi.

    AA
    Şehit sayısı 2 bin 904 oldu

    dan yapılan açıklamada, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de 'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgilerin güncellendiği belirtildi.

    BAZI CENAZELERİN BULUNMASIYLA ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ
    Açıklamada, daha önce 2 bin 900 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 904'e yükseldiği ifade edildi. 10 askerin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, defnedilen şehit askerlerin isimlerine yer verildi.

    NE OLMUŞTU?
    ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki , Laçın ve illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

    Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

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