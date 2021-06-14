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    • Dünya
    • 15.06.2021 00:40
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    • 15.06.2021 00:49
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    'de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... 'nin eyaletinde, polis şiddetini protesto eden bir grubun üzerine araç sürüldü. Yaşanan olau sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    AA
    ABD'de göstericilerin üstüne araç sürüldü!

    'nin eyaletinde, polis şiddetini protesto eden bir grubun üzerine araç sürüldü.

    'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayın evvelsi gün gece saat 23.40 sularında meydana geldiği belirtildi.

    40-50 KİŞİNİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRÜLDÜ
    Açıklamada, polis şiddetini barışçıl şekilde protesto eden 40-50 kişilik bir grubun üzerine araç sürüldüğü, olayda ağır yaralanan yetişkin bir kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

    Saldırıda yaralanan diğer 3 göstericinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

    Saldırgan sürücünün, olaydan sonra göstericiler tarafından yakalanarak polise teslim edildiği, saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin ise soruşturulduğu ifade edildi.

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