



Sorgulanan bazı kişilerin yurt dışına çıkış yasağı olduğu bilgisi de paylaşıldı.



Die Welt gazetesi, ülkede yasaklı terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın NATO üyesi Türkiye'ye karşı olan eylemlere katılması ya da destek vermesinin Almanya'nın çıkarlarını önemli ölçüde etkileyeceği yorumuna yer verdi.