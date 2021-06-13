Biden Kraliçe ile görüşmesinden sonra yaptığı bir açıklamada, "Bana annemin görünüşünü ve cömertliğini hatırlattı" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, "Kraliçe görüşmek üzere olduğum iki liderin kimler olduğunu sordu. Putin ve Xi Jinping hakkında bilgi edinmek istedi" dedi.