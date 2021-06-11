Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.06.2021 15:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2021 15:30
    ABONE OL

    Son dakika: AB aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek

    Son dakika haberi... aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek. AB halihazırda BioNTech-Pfizer, , ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylamış durumda. Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak.

    Açıklama geldi: 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek
    (AB) üyesi ülkeler, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına onay verdi. AB Konseyi, üye ülkelerin "AB Dijital COVID Sertifikası" adlı düzenlemeyi onayladıklarını duyurdu. Buna göre, seyahatlerde kullanılacak AB aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek.

    Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak.

    Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek. Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

    Sertifikayla, AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmayacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

    Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak. Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

    AB halihazırda BioNTech-Pfizer, , ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylamış durumda. Söz konusu düzenleme hafta içinde Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylandı. Düzenleme, bu aşamadan sonra 'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Haberler Dünya Son dakika: AB aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek