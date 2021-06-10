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    Vergi kaçırdılar!

    merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, , ve gibi dünyanın en zengin iş insanlarının hemen hemen hiç gelir vergisi ödemediğini ortaya çıkardı.

    Vergi kaçırdılar!

    merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, , ve gibi dünyanın en zengin iş insanlarının hemen hemen hiç gelir vergisi ödemediğini ortaya çıkardı.

    ProPublica, 'un kurucusu ve yöneticisi Jeff Bezos'un 2007 ve 2011'de, 'nın kurucusu ve yöneticisi Musk'ın ise 2018'de vergi ödemediğini iddia etti. Ödeme yapmayanlar arasında, 'un da adı yer aldı. Soros'un yatırımlarındaki kayıplar nedeniyle bazı yıllar vergi borcu çıkmadığı iddiası ortaya atıldı. Basın Sözcüsü , sızıntıyı "yasadışı" olarak nitelendirdi. ProPublica, vergi beyannamelerini nasıl elde ettiğini açıklamadı.

    Jeff Bezos, sevgilisi uğruna eşi 'ye 38 milyar dolar ödemişti.

    KAYIPLAR YAŞAMIŞ
    Soros'un yatırımlarındaki kayıplar nedeniyle vergi ödemediği açıklandı.

    İKİ YIL ÖDEMEDİ
    Elon Musk, 2011 ve 2017'de gelir vergisi ödemedi.

    BLOOMBERG ÇOK KIZDI
    , Bloomberg, bilgi sızdıranların cezalandırılmasını istedi.

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    Haberler Dünya Vergi kaçırdılar!