Vergi kaçırdılar!

ABD New York merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, Jeff Bezos, Elon Musk ve Michael Bloomberg gibi dünyanın en zengin iş insanlarının hemen hemen hiç gelir vergisi ödemediğini ortaya çıkardı.

ProPublica, Amazon'un kurucusu ve yöneticisi Jeff Bezos'un 2007 ve 2011'de, Tesla'nın kurucusu ve yöneticisi Musk'ın ise 2018'de vergi ödemediğini iddia etti. Ödeme yapmayanlar arasında, George Soros'un da adı yer aldı. Soros'un yatırımlarındaki kayıplar nedeniyle bazı yıllar vergi borcu çıkmadığı iddiası ortaya atıldı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, sızıntıyı "yasadışı" olarak nitelendirdi. ProPublica, vergi beyannamelerini nasıl elde ettiğini açıklamadı.

Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez uğruna eşi MacKenzie'ye 38 milyar dolar ödemişti.

KAYIPLAR YAŞAMIŞ

Soros'un yatırımlarındaki kayıplar nedeniyle vergi ödemediği açıklandı.

İKİ YIL ÖDEMEDİ

Elon Musk, 2011 ve 2017'de gelir vergisi ödemedi.

BLOOMBERG ÇOK KIZDI

Michael, Bloomberg, bilgi sızdıranların cezalandırılmasını istedi.