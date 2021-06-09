İranlı Öğrenciler Kamuoyu Yoklama Merkezi Anket Ajansı (ISPA), ülke genelinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine halkın katılımına ilişkin yaptığı son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
KATILIM ERKEK VE KADINLARDA NEREDEYSE YARI YARIYA
Ülke genelinde Eylül 2020 - Haziran 2021 arasında yapılan anketin katılımcılarının yüzde 50,3'ü erkek, yüzde 49,7'sinin kadınlardan oluştuğu ve katılımcıların yüzde 38'inin kent merkezlerinde, yüzde 36'sının ilçelerde ve yüzde 26'sının da köylerde yaşadığı belirtildi.
SADECE YÜZDE 38 SANDIĞA GİDECEK
Ankette cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "kesinlikle" oy kullanmayacaklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 33 olurken sandığa gideceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 38'de kaldı. Bu rakam, 1979'dan bu yana halkın seçimlere en düşük katılım oranı oldu. Ülkede halkın seçimlere en az katılım gösterdiği 1993'te eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kazandığı seçimlerde kayıtlı seçmenlerden yüzde 50,6'sı sandığa gitmişti.
RUHANİ'NİN İKİNCİ SEÇİMİNDE YÜZDE 73'3'TÜ
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ikinci kez seçildiği 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise katılım oranı yüzde 73,3 olmuştu.
ÜLKE SİYASETİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNE ADAYLIK İZNİ VERİLMEMESİ HALKIN SEÇİMLERE KATILIMINI DÜŞÜRECEK ENDİŞESİ
İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 40'ı kadın olmak üzere 592 kişinin Anayasayı Koruyucular Konseyine adaylık başvurusunda bulunduğu bildirilmişti. Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, adaylık için başvuran 592 kişiden yalnızca 40'ının gerekli şartları taşıdığını duyurmuştu.
Seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Konsey tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, gerekli şartları taşıdığı açıklanan 40 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktığı bildirilmişti.