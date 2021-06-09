Konseyin kararına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi reformist ve ılımlı muhafazakar çizgideki ülke siyasetinin bazı önemli isimlerine seçimlerde yarışma izni verilmemişti.

Reformist gruplar, daha önce yaptıkları açıklamada adaylarının veto edilmesi halinde seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu. Birçok reformiste ve ülke siyasetinin önemli isimlerine adaylık izni verilmemesi nedeniyle özellikle reformist ve ılımlı muhafazakar seçmenin önemli bir kısmının sandığa gitmeyeceği öngörülüyor.