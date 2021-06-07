Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Göç ve İltica Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Yunanistan mevzuatı, Türkiye'yi mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olarak tanımlıyor. Bu karar, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelen sığınmacıları kapsıyor." ifadeleri kullanıldı.