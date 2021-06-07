Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    eski Başkanı aylar sonra ortaya çıktı (Dünya haberleri)

    eski Başkanı aylar sonra ortaya çıktı. Katıldığı mitingde Coronavirüs'e yakalandığı i seçimi kaybettiğini açıkladı. Virüsü Çin'in dünyaya yaydığını belirten Trump, "Çin, Coronavirüs yaydığı için ABD'ye ve dünyanın geri kalanına 10 trilyon dolar para vermeli. Ülkeler 'e olan borçlarını silmeliler" ifadesini kullandı.

    Öfke içinde!

    ABD eski Başkanı aylar sonra ortaya çıktı. Katıldığı mitingde Coronavirüs'e yakalandığı i seçimi kaybettiğini açıkladı. Virüsü Çin'in dünyaya yaydığını belirten Trump, "Çin, Coronavirüs yaydığı için 'ye ve dünyanın geri kalanına 10 trilyon dolar para vermeli. Ülkeler 'e olan borçlarını silmeliler" ifadesini kullandı.

    EŞİ BENZERI YOK
    ABD'den gelen haber, herkesi şaşkına çevirdi! eyaletinde yaşayan Jim Merthe ile Mylaen Merthe 20 yıl önce ayrılmaya karar verdi. Çift, boşandıktan sonra da arkadaşlıklarına devam etti. Aradan yollar geçti... , - Strickland'a gönül verdi. İkinci baharlarını yaşayan ikili 'nin kasım ayında evlendi. Bu sırada Jim Merthe'nin böbrek yetmezliği ile mücadele eden eski eşi acilen nakil olması gerektiğini öğrendi. herkesi şaşırtarak kocasının eski eşine böbreğini vermek istediğini söyledi. Düğünden iki gün sonra yapılan nakil sonrası Mylaen iyileşti. Debby ise temiz yüreğiyle tüm dünyayı etkiledi. Debby, ameliyat sonrasında Mylaen'le görüşünce, "Capcanlı ve yenilenmiş gibiydi. Hayata yeniden bağlanmıştı" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yolsuzluk davası öncesi skandal tehdit!
    Haberler Dünya ABD eski Başkanı Donald Trump aylar sonra ortaya çıktı (Dünya haberleri)