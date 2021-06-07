ABD eski Başkanı Donald Trump aylar sonra ortaya çıktı. Katıldığı mitingde Coronavirüs'e yakalandığı için seçimi kaybettiğini açıkladı. Virüsü Çin'in dünyaya yaydığını belirten Trump, "Çin, Coronavirüs yaydığı için ABD'ye ve dünyanın geri kalanına 10 trilyon dolar para vermeli. Ülkeler Pekin'e olan borçlarını silmeliler" ifadesini kullandı.

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ABD'den gelen haber, herkesi şaşkına çevirdi! Florida eyaletinde yaşayan Jim Merthe ile Mylaen Merthe 20 yıl önce ayrılmaya karar verdi. Çift, boşandıktan sonra da arkadaşlıklarına devam etti. Aradan yollar geçti... Jim Merthe, Debby Neal- Strickland'a gönül verdi. İkinci baharlarını yaşayan ikili 2020'nin kasım ayında evlendi. Bu sırada Jim Merthe'nin böbrek yetmezliği ile mücadele eden eski eşi Mylaen acilen nakil olması gerektiğini öğrendi. Debby herkesi şaşırtarak kocasının eski eşine böbreğini vermek istediğini söyledi. Düğünden iki gün sonra yapılan nakil sonrası Mylaen iyileşti. Debby ise temiz yüreğiyle tüm dünyayı etkiledi. Debby, ameliyat sonrasında Mylaen'le görüşünce, "Capcanlı ve yenilenmiş gibiydi. Hayata yeniden bağlanmıştı" dedi.