Ocak ayında ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının sorumlusu olarak görülen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları askıya alınmıştı. Sosyal medya platformu Facebook, Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik yasaklamanın 7 Ocak 2023 tarihine kadar açılmayacağını açıkladı. Trump bu duruma isyan bayrağını açtı: "Bu sansürün yanlarına kalmasına izin verilmemeli. Eninde sonunda biz kazanacağız.

PUTİN MOORERTI

Rusya Lideri Vladimir Putin, ülkesini "Gerileyen bir güç" olarak tanımlayan İngiliz MI6 patronu Richard Moore'a büyük tepki gösterdi. "Kendisi bu görevde henüz yeni, biraz tecrübe kazanacak ve sonra Rusya'nın gerileyen bir güç olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerine muhtemelen dönüp yeniden bakacaktır" dedi. Daha önce İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Moore, İngiltere topraklarında Moskova'nın karıştığı iddia edilen zehirleme olaylarına da tepki göstermişti.

FADA NİNENİN ZAFERİ

Bosna Hersek'te 1992- 1995'te yaşanan savaştan önce köyünde eşi ve 7 çocuğuyla yaşayan Fata Orloviç, kanlı saldırılarda eşi Sacir dahil 22 yakınını kaybetti. Ülkenin farklı bölgelerinde mülteci olarak yaşayan ve ABD'de yaşayan çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen doğduğu toprakları terk etmeyen Orloviç, 1999'da savaştan sonra yaşadığı köyüne döndü. Bahçesine kilise yapıldığını gören Orloviç, hukuk mücadelesine girişti. Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı reddetti. 2019'da AİHM'in verdiği "Yıkılmalı" kararıyla hukuk mücadelesini kazandı. Dün de o karar uygulandı ve kilise yıkıldı.

ŞİMDİ YANADI

Rus tenisçi Yana Sizikova, bu kez şike iddiasıyla gündeme geldi! Buna göre ünlü tenisçi geçen yıl oynanan Fransa Açık Tenis turnuvasındaki çift kadınlar karşılaşmasını bilerek kaybetti! 20 Eylül'deki karşılaşma sonrası bahis şirketleri gelen uyarıları değerlendirdi. Maçın en kritik noktalarında hata yaptığı belirlenen Yana Sizikova, dün gözaltına alındı.