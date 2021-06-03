Tek başına ya da grup halinde uçabilen bu hava araçlarının, daha önce oldukça pahalı savaş uçaklarının görevini üstlendiğine işaret edilen haberde, "Bu SİHA'lar 24 saat havada kalarak hava savunma sistemlerindeki açıkları bulabiliyor, hem savaş uçaklarının hedef almasına yardım ediyor hem de kendileri füze fırlatabiliyor." bilgileri yer aldı.

Daha önce İsrail ve ABD'nin SİHA sektöründe öncü olduğuna işaret edilen haberde, "Teknolojik gelişmeler ve küresel rakipler pahalı olmayan alternatifler üretti. SİHA devrinin en son standart taşıyıcısı geçen yıl Türkiye çevresinde ortaya çıktı ve bunun adı Bayraktar TB2 idi. Amerikan MQ-9'a kıyasla TB2 4 lazer güdümlü füzesiyle daha hafif silahlı TB2'nin uzaktan kontrollü teçhizat limiti 200 mile kadar çıkıyor." değerlendirmesine yer verildi.

NATO ÜLKELERİNİN TÜRK YAPIMI SİHA'LARA İLGİSİ