Wall Street Journal'da James Marson ve Brett Forrest imzasıyla yayımlanan haberde, "Düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlığı kullanıldı.
Dünya genelinde küçük orduların, tam teçhizatlı düşmanlarına karşı daha ucuz saldırı araçlarına yöneldiğine işaret edilen haberde, "Geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan bu yeni savaş taktiği, Türkiye ve Rusya'nın etrafındaki stratejik dengeyi değiştirdi." değerlendirmesine yer verildi.
"DÜŞÜK MALİYETLİ DİJİTAL TEKNOLOJİ RUSYA'NIN SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ENKAZA ÇEVİRDİ"
Haberde, "Türkiye'de üretilen düşük maliyetli dijital teknoloji, Rusya'nın Suriye, Libya ve Azerbaycan'da hamiliğini üstlendiği savaşlarda tankları, diğer zırhlı araçları ve diğer savunma sistemlerini enkaza çevirdi. Bu SİHA'lar, en az, yüksek teknolojiye sahip ama pahalı olan savaş araçları kadar etkili ama ucuz olan bir geleceğe işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.
İSRAİL VE ABD TEKNOLOJİLERİNE DÜŞÜK MALİYETLİ RAKİPLER