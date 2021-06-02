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    • Dünya
    • 02.06.2021 12:56
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    • 02.06.2021 13:00
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    Son dakika: 'in yeni Cumhurbaşkanı oldu

    Son dakika haberine göre , Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri 'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti. 'de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

    İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

    , Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri 'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.

    Mecliste yapılan oylamada eski İşçi Partisi Genel Başkanı Isaac Herzog ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarışıyordu.

    'de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

    Cumhurbaşkanının yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

    İsrail Meclisi ise doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.

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