Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.06.2021 01:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2021 01:54
    ABONE OL

    'da camilerin fişlendiği ortaya çıktı

    'nın kentinde sözde bir araştırma grubunun bölgedeki cami ve ibadethaneleri bir haritada işaretleyip internet üzerinden yayımladığı ortaya çıktı. Haberin detayları...

    AA
    Almanya'da camilerin fişlendiği ortaya çıktı

    Araştırma Grubu isimli grubun "İslamcılık Haritası Kassel" ismiyle yayımladığı haritada camiler, açanların ülkelerinin bayraklarıyla işaretlenmiş olarak gösteriliyor ve seçilen cami hakkında çok detaylı bilgiler yer alıyor.

    Söz konusu grubun internet sitesinde, Kassel bölgesinin "siyasal İslamcılığın" merkezi olduğu öne sürülüyor ve İslami cemaatleri eleştiren ifadeler yer alıyor.

    Öte yandan, 'nın başkenti 'da da benzer bir harita yayımlanmış, ardından da camilere yakın alanlara "Dikkat siyasal İslam yakınlarında, fazla bilgi için " ifadesinin yazılı olduğu ve sakallı, takkeli bir erkek resminin bulunduğu levhalar asılmıştı.

    Bu uygulama döneminde Yahudilerin işyerlerinin işaretlenmesine benzetilerek birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti!
    Haberler Dünya Almanya'da camilerin fişlendiği ortaya çıktı