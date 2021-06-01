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    • Dünya
    • 02.06.2021 01:19
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    • 02.06.2021 01:19
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    , , , ve  büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

    , Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve 74. Dünya Sağlık Asamblesinde ile ilgili uluslararası kararlarda olumsuz oy kullanan ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa çağırdı, protesto notası verildi.

    AA
    Filistin'den o ülkelere protesto notası

    , , ve büyükelçilerini bakanlığa çağırdı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Emel Cadu, çağrılan büyükelçilere Filistin yönetiminin bu oylamada yönetimine yeşil ışık yakılmasından dolayı yaşadığı şoku iletti.

    Cadu, elçilere ülkelerinin söz konusu tutumlarıyla "İsrail'e işgali daha da derinleştirmesi için alan tanıdığını ve cezadan kaçma kültürünü güçlendirdiğini" söyledi.

    ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ DE ÇAĞRILACAK
    Bakanı'nın protesto notalarını ülkelerindeki dışişleri bakanlarına iletmek üzere elçilere teslim eden Cadu, elçilerden uluslararası oylamada Filistin aleyhine oy kullanmalarından dolayı bakanlıklarından açıklama talep etti.

    Açıklamada, 3 Haziran Perşembe günü Almanya Büyükelçisi'nin de bakanlığa çağrılacağı vurgulandı.

    TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ
    Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), 27 Mayıs'ta 'deki oturumunda İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.

    26 Mayıs'ta toplanan 74. Dünya Sağlık Asamblesinde (DSA) Türkiye'nin de destek verdiği, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı, İsrail'in aleyhte çabalarına rağmen kabul edilmişti.

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