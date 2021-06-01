Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.06.2021 21:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 22:09
    ABONE OL

    'nin imi Temsilcisi 'den 'ye ziyaret!

    Son dakika haberleri... 'nin imi Temsilcisi , 2-4 Haziran tarihleri arasında 'yi ziyaret edecek. Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da gidecek.

    AA
    ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

    'li diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.

    SINIRI DA ZİYARET EDECEK
    ABD- ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.

    Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.

    İKİNCİ ÜST DÜZEY YETKİLİ
    Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, "Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili" olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İlk doz aşısını olanlar dikkat!
    Haberler Dünya ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'den Türkiye'ye ziyaret!