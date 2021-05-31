"Alman hükümeti, konuya açıklık getirmek için ilgili tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlarla temas halindedir." diyen Seibert, Alman hükümetinin, istihbarat faaliyetleri gibi konularda prensip olarak kamuoyu önünde bir açıklama yapmaması konusunda anlayış beklediğini kaydetti.

Seibert, "Bu, olayın doğru olup olmadığı anlamına gelen bir beyan değildir. Alman hükümeti bu gibi konuları Federal Meclis'in gizli toplanan yetkili kurullarına rapor eder." ifadelerini kullandı.