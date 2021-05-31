Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 31.05.2021 22:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 22:25
    ABONE OL

    Son dakika: ya ve Fransa'dan 'ye peş peşe suçlama! Avrupa'da "casus" paniği

    Gelen son dakika haberine göre, Avrupa'da şu sıralar gündem 'casusluk'. ya Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı , 'ni ülkelerinde bulunan elektronik gözetleme aygıtlarına gizlice sızıp gözetlediklerine dair ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yapmaları yönünde uyardı.

    Avrupa'da casus paniği

    Gelen son dakika haberine göre, Avrupa'da şu sıralar gündem 'casusluk'. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri'ni ülkelerinde bulunan elektronik gözetleme aygıtlarına gizlice sızıp gözetlediklerine dair ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yapmaları yönünde uyardı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Merkel'in görevinin bitimine 4 ay kala son kez ikili zirvede görüştü.

    Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenleyerek, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak Avrupalı lider ve parlamenterleri dinlediğine dair çıkan haberler konusunda ABD'den açıklama beklediklerini ifade etti.

    Casusluk faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Macron, "Eğer bu bilgi doğruysa, açıkça söylemeliyim ki bu müttefikler arasında kabul edilemez. Avrupa Birliği ve ABD'nin birleştiren güven bağlarına bağlıyım. Aramızda şüpheye yer yok. Netlik istiyoruz. Danimarkalı ve Amerikalı ortaklarımızın tüm bilgileri vermelerini istedik. Cevapları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Merkel, Macron'un konuyla ilgili tutumunu onayladığını belirtti.

        ABD HERKESİ DİNLİYOR
        Danimarka, İsveç, Norveç, Alman ve Fransız basın kurumlarının Danimarka Askeri istihbarat Servisi'nin (FE) 2012-2014 yıllarında yaptığı analizlere dayandırdıkları ortak haberde, NSA'nın, Merkel'in yanı sıra Alman, Norveçli, İsveçli ve Fransız siyasetçilerle üst düzey kamu görevlilerini hedef seçerek dinlediği belirtilmişti.

        ALMAN HÜKÜMETİ ÇIKAN HABERLERİ NOT EDİYOR
        Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ABD Ulusal Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Danimarka'nın yardımıyla Başbakan Angela Merkel dahil çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlemesine ilişkin çıkan haberlere açıklık getirilmesi için ulusal ve uluslararası kurumlarla temasta olduklarını söyledi.

        Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, söz konusu olaya ilişkin haberlerin Alman hükümeti tarafından not edildiğini belirtti.

        "Alman hükümeti, konuya açıklık getirmek için ilgili tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlarla temas halindedir." diyen Seibert, Alman hükümetinin, istihbarat faaliyetleri gibi konularda prensip olarak kamuoyu önünde bir açıklama yapmaması konusunda anlayış beklediğini kaydetti.

        Seibert, "Bu, olayın doğru olup olmadığı anlamına gelen bir beyan değildir. Alman hükümeti bu gibi konuları Federal Meclis'in gizli toplanan yetkili kurullarına rapor eder." ifadelerini kullandı.

            Başbakan Merkel'in, olayı, konuyu araştıran gazetecilerin sorusundan öğrendiğini ifade eden Seibert, Alman hükümetinin bu konuda nasıl hareket edeceğine ilişkin soruya karşılık, "Yaptığım açıklamaya başka ekleyeceğim bir şey yok." dedi.

            Seibert, "Avrupalı partnerler arasında casusluk kabul edilebilir bir şey mi?" şeklindeki soruya da "Danimarka Savunma Bakanı, kendi hükümeti adına mevcut durumla ilgili bir açıklama yaptı. Bu temel değerlendirmeye katılıyoruz." şeklinde konuştu.

            Öte yandan, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, Ritzau Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Sistematik olarak müttefiklerimizin dinlenmesi kabul edilemez. Bu konuda, değişen Danimarka hükümetlerinin hemfikir olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Okullar açılıyor!
            Haberler Dünya Son dakika: Almanya ve Fransa'dan ABD'ye peş peşe suçlama! Avrupa'da "casus" paniği