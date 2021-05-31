Gelen son dakika haberine göre, Avrupa'da şu sıralar gündem 'casusluk'. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri'ni ülkelerinde bulunan elektronik gözetleme aygıtlarına gizlice sızıp gözetlediklerine dair ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yapmaları yönünde uyardı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Merkel'in görevinin bitimine 4 ay kala son kez ikili zirvede görüştü.
Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenleyerek, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak Avrupalı lider ve parlamenterleri dinlediğine dair çıkan haberler konusunda ABD'den açıklama beklediklerini ifade etti.
Casusluk faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Macron, "Eğer bu bilgi doğruysa, açıkça söylemeliyim ki bu müttefikler arasında kabul edilemez. Avrupa Birliği ve ABD'nin birleştiren güven bağlarına bağlıyım. Aramızda şüpheye yer yok. Netlik istiyoruz. Danimarkalı ve Amerikalı ortaklarımızın tüm bilgileri vermelerini istedik. Cevapları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Merkel, Macron'un konuyla ilgili tutumunu onayladığını belirtti.