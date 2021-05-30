The Telegraph'da yer alan habere göre, hükümet yeni kurallar ile NHS personeli zorunlu Kovid aşısı ile karşı karşıya kalacak. Aynı habere göre, hükümetin bu planı kanunlaşırsa sağlık hizmetlerinde bir istihdam koşulu haline gelebilir.

Başka bir deyişle aşı olmayan herhangi birinin NHS'de işe başlamasının önüne geçilecek. Öte yandan bu haftanın sonunda, İngiltere'deki tüm yetişkinlerin neredeyse yarısının ikinci doz aşılarını almış olması bekleniyor. 20'li yaşlarındaki kişilerin ise bu haftadan itibaren aşı randevularına çağrılması bekleniyor.