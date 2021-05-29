Başbakan Justin Trudeau'nun Liberal Parti'sinin üyesi Amos, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Eylemlerimden ve onlara tanık olanlara yaratmış olabileceği sıkıntıdan dolayı çok utanıyorum" dedi.
Son olayı "kabul edilemez" ancak "kaza" olarak nitelendirdi.
Seçim bölgesini temsil etmeye devam ederken bazı görevlerden geçici olarak uzaklaşacağını söyleyen siyasetçi, ne için olduğunu belirtmeden "yardım alacağını" da ifade etti.
Amos, "Personelimin desteği ve ailemin sevgisi için çok müteşekkirim" diye ekledi.
ÇIPLAK GÖRÜNTÜSÜ BASINA SIZMIŞTI
Eski bir çevre avukatı olan Amos, 2015'ten beri milletvekili.
Nisan ayında, meslektaşları ile başka bir video konferansta çıplak görünmüştü ve yürüyüşe çıktıktan sonra iş kıyafetlerini giyerken yanlışlıkla videosunu açtığını söylemişti.