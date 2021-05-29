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    • Dünya
    • 29.05.2021 10:17
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    • 29.05.2021 10:28
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    Geçen ay video konferansta görüntülenen lı siyasetçi şimdi de meclis oturumunda idrarını yaptı

    'da 'nin üyesi Amos siyasetçi, video konferans yoluyla yapılan meclis oturumu sırasında idrarını yaptığı için özür diledi. Amos, geçen ay da meslektaşlarıyla bir video konferans sırasında görünmüştü.

    Önce çıplak çıktı sonra idrarını yaptı

    Başbakan Justin Trudeau'nun Liberal Parti'sinin üyesi Amos, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Eylemlerimden ve onlara tanık olanlara yaratmış olabileceği sıkıntıdan dolayı çok utanıyorum" dedi.

    Son olayı "kabul edilemez" ancak "kaza" olarak nitelendirdi.

    Seçim bölgesini temsil etmeye devam ederken bazı görevlerden geçici olarak uzaklaşacağını söyleyen siyasetçi, ne için olduğunu belirtmeden "yardım alacağını" da ifade etti.

    Amos, "Personelimin desteği ve ailemin sevgisi için çok müteşekkirim" diye ekledi.

    ÇIPLAK GÖRÜNTÜSÜ BASINA SIZMIŞTI
    Eski bir çevre avukatı olan Amos, 2015'ten beri milletvekili.

    Nisan ayında, meslektaşları ile başka bir video konferansta çıplak görünmüştü ve yürüyüşe çıktıktan sonra iş kıyafetlerini giyerken yanlışlıkla videosunu açtığını söylemişti.

        O zaman bu olaydan "utandığını" ve "gerçekten bir hata olduğunu" ifade etmiş ve bu durumun bir daha yaşanmayacağını kaydetmişti.

        O sırada sadece diğer siyasetçilere ve çalışanlara görünmüş, ancak Quebec ve Kanada bayrakları arasındaki bir masanın yanında çıplak duran 46 yaşındaki siyasetçinin bu görüntüsü daha sonra sızdırılmış ve Kanada basını ile sosyal medyada yer almıştı.

        Milletvekili Sébastien Lemire daha sonra fotoğrafı çektiğini kabul etmiş ve özür dilemiş, ancak görüntünün medyaya nasıl ulaştığını bilmediğini söylemişti.

        Temsilciler Meclisi Başkanı Anthony Rota daha sonra olayı "içler acısı" olarak nitelendirmiş ve üyelere duruşmaların görüntülerini veya videolarını çekmelerini yasaklayan kuralları hatırlatmıştı.

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