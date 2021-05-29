Seçim bölgesini temsil etmeye devam ederken bazı görevlerden geçici olarak uzaklaşacağını söyleyen siyasetçi, ne için olduğunu belirtmeden "yardım alacağını" da ifade etti.

Amos, "Personelimin desteği ve ailemin sevgisi için çok müteşekkirim" diye ekledi.