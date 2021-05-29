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    'de şoke eden olay! 75 yaşındaki kadın doktorundan hamile kaldı

    'de yaşayan 75 yaşındaki , 1983 yılında, tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı. Voss, 37 yıl sonra ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu. 75 yaşındaki kadın doktorundan hamile kaldığını öğrendi.

    Tıbbi tecavüz!

    ABD 'de yaşayan 75 yaşındaki , 1983 yılında, tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı. ss doktoruna güvenerek tüp bebek uygulaması için sperm donörü kullanılmasına izin verdi.

    Hatta bunun için doktora fazladan ücret ödemeyi de kabul etti. Voss, kızı a doğduğunda çok mutlu olmuştu. Gerçek ise bu doğumdan tam 37 yıl sonra ortaya çıkarak aileyi şoke etti.

    Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Roberta yıllar sonra kendisine hediye olarak gelen bir DNA test kitini kullanmaya karar verdi. Ancak sonuç karşısında şok oldu.

    Roberta'nın babasının, doğumunu yaptıran ve şu anda 81 yaşında olan Doktor olduğu ortaya çıktı. Bianca Voss, "Bu açık şekilde tıbbi tecavüz" dedi.

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    Haberler Dünya ABD'de şoke eden olay! 75 yaşındaki kadın doktorundan hamile kaldı