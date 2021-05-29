ABD New Jersey'de yaşayan 75 yaşındaki Bianca Voss, 1983 yılında, tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı. Bianca Voss doktoruna güvenerek tüp bebek uygulaması için sperm donörü kullanılmasına izin verdi.

Hatta bunun için doktora fazladan ücret ödemeyi de kabul etti. Voss, kızı Roberta doğduğunda çok mutlu olmuştu. Gerçek ise bu doğumdan tam 37 yıl sonra ortaya çıkarak aileyi şoke etti.

Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Roberta yıllar sonra kendisine hediye olarak gelen bir DNA test kitini kullanmaya karar verdi. Ancak sonuç karşısında şok oldu.

Roberta'nın babasının, doğumunu yaptıran ve şu anda 81 yaşında olan Doktor Martin Greenberg olduğu ortaya çıktı. Bianca Voss, "Bu açık şekilde tıbbi tecavüz" dedi.