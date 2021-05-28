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    • Dünya
    • 29.05.2021 06:19
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    • 29.05.2021 06:19
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    Terörist İsrail'den yeni skandal! saldırılarını savunacakken rezil oldu

    'de aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişiyi şehit eden ve bir o kadar kişiyi de yaralayan terörist İsrail'den yeni skandal. Eski İsrail Savunma Bakanı , 'de düzenlenen saldırıları savunacakken rezil oldu.

    Terörist İsrail'den yeni skandal!

    'de aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişiyi şehit eden ve bir o kadar kişiyi de yaralayan terörist İsrail'den yeni skandal. Eski İsrail Savunma Bakanı , 'de düzenlenen saldırıları savunacakken rezil oldu.

    Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan lideri Bennett, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail'in son saldırılarda Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösteren ünlü model , komedyen ve Trevor Noah'ı hedef aldı.

    YANLIŞ FOTOĞRAFLARLA ALGI YARATMAYA ÇALIŞTI
    Mesajında Bennett, 'ın hastaneleri, okulları ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti.

    İddialarını sıralayan Bennett, Gazze'deki 'nin yerine yine aynı isimle 'ın başkenti 'da yer alan hastanenin fotoğrafını paylaştı.

    Yanlış fotoğrafı kullandığı ortaya çıkmasına rağmen Bennett'in hesabında 100 binden fazla kişi tarafından izlenen paylaşımını silmemesi dikkati çekti.

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    Haberler Dünya Terörist İsrail'den yeni skandal! Gazze saldırılarını savunacakken rezil oldu