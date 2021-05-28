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    • Dünya
    • 28.05.2021 10:11
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    • 28.05.2021 10:13
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    SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı : Türkiye'yi takdir ediyoruz

    Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı , sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi ile Ankara'da dün yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Sherman, yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin 4 milyondan fazla mülteciye verdiği sürekli desteği takdir ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

    AA
    Kritik temas sonrası paylaştı: Türkiye'yi takdir ediyoruz

    ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Ankara'da dün yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

    Sherman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile Afganistan, Suriye ve bölgesel sorunlar hakkında verimli bir görüşme yaptık.



    TAKDİR EDİYORUZ
    Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye verdiği sürekli desteği takdir ediyoruz. Ayrıca insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün önemini tartıştık."     ifadelerini kullandı.

        Dışişleri Bakanlığındın yapılan açıklamada, Önal ile Sherman'ın başkanlıklarında, dün Ankara'da siyasi istişareler yapılacağı belirtilmişti.

        Söz konusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesinin öngörüldüğü ifade edilmişti.

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