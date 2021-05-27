ABD'nin Texas eyaletinde polislerin zamanla yarışı kameraya yansıdı.

Texas eyaletine bağlı Austin kentinde bulunan West Stassney Lane'de 24 Mayıs'ta Austin Polis Departmanı'na (APD) bağlı polisler yanan aracın içinde bir kişinin olduğuna dair aldıkları ihbar üzerine bölgeye gitti.

BAYGIN SÜRÜCÜYÜ KURTARMAK İÇİN MÜCADELE BAŞLADI

Polis memurları hızla yanan araca koştu. Aracın sürücüsünün baygın olduğunu gören polisler, önce aracın camını kırdı ardından kapıyı açarak, sürücüyü aracın dışına sürükledi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Polislerin araç sürücüsünü yanmaktan son andan kurtarmasının ardından ise araçta patlama sesi duyuldu. Olay anı polislerin vücut kamerası ve çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Austin İtfaiye Departmanı (AFD) tarafından yapılan açıklamada, olay yerine ilk varanların APD'ye bağlı polis memurları olduğu ve araçta bulunan kişinin tamamen alevler içinde kalmadan birkaç saniye önce yanan araçtan çıkarıldığı ifade edilerek, "Mavi renkli kardeşlerimizi selamlıyoruz" denildi.

APD tarafından yapılan açıklamada ise, Carrera ve Pineda'nın "kahramanca çabalarından" ötürü takdir edildiği belirtildi.

Araçtan çıkarılan sürücünün kimliği hakkında bilgi verilmezken, dumandan zehirlendiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.