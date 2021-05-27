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    • Dünya
    • 27.05.2021 19:50
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    • 27.05.2021 19:56
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    Son dakika: kararı kabul etti! devleti 'in insan hakları ihlallerini soruşturacak komisyon kuruluyor

    , 'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

    AA
    Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
    Haberler Dünya Son dakika: BM kararı kabul etti! Terör devleti İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturacak komisyon kuruluyor