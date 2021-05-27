BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.
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- Dünya
- 27.05.2021 19:50
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- Son Güncelleme:
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- 27.05.2021 19:56
Son dakika: BM kararı kabul etti! Terör devleti İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturacak komisyon kuruluyor
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.