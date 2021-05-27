Prens Charles, adeta pinti çıktı! 35 yıl önceki kıyafetlerini giyiyor...

İngiltere, Galler Prensi ve tahtın varisi Charles'in pintiliğine şaştı kaldı. Country Life dergisi, Charles'ın 35 yıl önceki kıyafetlerini giydiğini ortaya çıkardı. Charles'ın mumlu ceketlerden paltolara, takım elbiselere ve ayakkabılara kadar gardırobunda bir ömür boyu sürecek yeni eşyaları var. Ancak o, eski paltolarını, takım elbiselerini, ayakkabılarını tamir ettirip giymeyi tercih etti.
2002 Göller Bölgesi'nde yürüyüş tatilinde giydiği tüvit avcı ceketi.
2020 Ceketin yakası değiştirildi, ama cepler eskimiş.
2009 En sevdiği ayakkabılar
2018 Her iki ayakkabı da delik ve yamalı.
1986
Anderson & Sheppard tüvit klasik bir palto..
2020
Savile Row'da terzi astarı yeniledi...
2007
Bu paltonun hediye olduğu sanılıyor.
2020
Palto harap olmuş durumda.
2002 Göller Bölgesi'nde yürüyüş tatilinde giydiği tüvit avcı ceketi.
2020 Ceketin yakası değiştirildi, ama cepler eskimiş.
2009 En sevdiği ayakkabılar
2018 Her iki ayakkabı da delik ve yamalı.
1986
Anderson & Sheppard tüvit klasik bir palto..
2020
Savile Row'da terzi astarı yeniledi...
2007
Bu paltonun hediye olduğu sanılıyor.
2020
Palto harap olmuş durumda.