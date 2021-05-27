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    Prens Charles, adeta pinti çıktı! 35 yıl önceki kıyafetlerini giyiyor...

    ’nin müstakbel kralı Prens Charles, adeta pinti çıktı. dergisi, Charles'ın 35 yıl önceki kıyafetlerini giydiğini ortaya çıkardı.

    KRAL MODA!
    İngiltere, Galler Prensi ve tahtın varisi Charles'in pintiliğine şaştı kaldı. dergisi, Charles'ın 35 yıl önceki kıyafetlerini giydiğini ortaya çıkardı. Charles'ın mumlu ceketlerden paltolara, takım elbiselere ve ayakkabılara kadar gardırobunda bir ömür boyu sürecek yeni eşyaları var. Ancak o, eski paltolarını, takım elbiselerini, ayakkabılarını tamir ettirip giymeyi tercih etti.



    2002 'nde yürüyüş tatilinde giydiği tüvit avcı ceketi.

    2020 Ceketin yakası değiştirildi, ama cepler eskimiş.



    2009 En sevdiği ayakkabılar

    2018 Her iki ayakkabı da delik ve yamalı.



    1986
    Anderson & Sheppard tüvit klasik bir palto..

    2020
    Savile Row'da terzi astarı yeniledi...



    2007
    Bu paltonun hediye olduğu sanılıyor.

    2020
    Palto harap olmuş durumda.


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    Haberler Dünya Prens Charles, adeta pinti çıktı! 35 yıl önceki kıyafetlerini giyiyor...