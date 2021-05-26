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    • Dünya
    • 26.05.2021 14:20
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    • 26.05.2021 14:36
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    SON DAKİKA: 'da elektrik kesintileri nedeniyle madenciliği 4 ay yasaklandı

    Son dakika haberleri... son yıllarda tüm dünyada adeta bir salgın haline geldi. Kripto para üretiminde elektriğin çok yoğun bir şekilde kullanılması ise beraberinde bazı sorunları getiriyor. da yoğun elektrik kullanımı nedeniyle yaşanan kesintilerin önüne geçmek için yeni bir karar aldı. İran Cumhurbaşkanı , ülke genelindeki yaygın elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğini 4 ay süreyle yasakladıklarını açıkladı.

    AA
    Elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliği yasaklandı

    Cumhurbaşkanı Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan elektrik kesintileri dolayısıyla Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan'ın halktan özür dilemesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

    Kusurları olduğunda halktan özür dilemeleri gerektiğini söyleyen Ruhani, mevcut şartlar iyileşene ve halkın yaşadığı sorunlar çözülene kadar kripto para madenciliğine izin verilmeyeceğini aktardı.

    22 EYLÜL'E KADAR YASAK
    Ruhani, "Bugünden itibaren kripto para üretimi alanındaki faaliyetler yasaklanmıştır. Bu alanda daha önce izin verilen faaliyetler de şehriver ayının sonuna kadar (22 Eylül) yasaktır." ifadelerini kullandı.

        "HERKES BİR KÖŞEDE BİTCOİN VE KRİPTO PARA ÜRETİYOR"
        Kripto para üretimi için normalde 300 megavata kadar elektrik tüketimine izin verildiğine işaret eden Ruhani, "İzin verilen elektrik, düşük bir orandır ancak mevcut üretim bunun çok üstündedir. Kripto para üretiminde kullanılan elektrik 2 bin megavata kadar çıkıyor. Herkes bir köşede bitcoin ve diğer kripto paraları üretiyor." diye konuştu.

        Ruhani, kripto para madenciliğinin durdurulmasıyla ilgili takibin Enerji Bakanlığı; Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılacağını ifade etti.

        İran genelinde son bir haftada yaşanan yaygın elektrik kesintileri halkın tepkisine yol açmış ve Enerji Bakanı Erdekaniyan bunun yeterli su kaynaklarının olmaması ve yaz sıcağının erken başlaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek halktan özür dilemişti.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: İran'da elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliği 4 ay yasaklandı