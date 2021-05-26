İNGİLTERE

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere üç gruba ayırdı. "Trafik ışığı sistemi" adı verilen yöntemle hazırlanan listenin 3 haftada bir güncelleneceği kaydedildi.

Buna göre, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalacak.

Sarı listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalacak, bunlara karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yapılacak, karantina süresi bu testlerin sonuçlarına göre uzayıp kısalabilecek.

Yeşil listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere karantina zorunluluğu uygulanmayacak ve bunlardan son 72 saatte yaptırdıkları PCR testi sonucu talep edilecek.