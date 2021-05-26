Kovid-19 salgınının dünyayı etkisi altına almasının ardından karantina, seyahat yasakları ve uçuşların askıya alınması gibi tedbirler nedeniyle turizm sektörünün sekteye uğraması, bu sektörde büyük pay sahibi olan turizm ülkelerinin ekonomisinde ciddi zararlara yol açtı.
Turizmden önemli gelir elde eden çok sayıda Avrupa ülkesi, bu yaz turizm sezonu yaklaşırken sektöre nefes aldırmak için seyahatleri kademeli olarak açma kararı aldı ancak her Avrupa ülkesi salgının gidişatını da göz önünde bulundurarak farklı uygulamalar yürürlüğe koyuyor.
İNGİLTERE
İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere üç gruba ayırdı. "Trafik ışığı sistemi" adı verilen yöntemle hazırlanan listenin 3 haftada bir güncelleneceği kaydedildi.
Buna göre, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalacak.
Sarı listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalacak, bunlara karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yapılacak, karantina süresi bu testlerin sonuçlarına göre uzayıp kısalabilecek.
Yeşil listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere karantina zorunluluğu uygulanmayacak ve bunlardan son 72 saatte yaptırdıkları PCR testi sonucu talep edilecek.
İTALYA
İtalya, Kovid-19 salgınında vaka sayılarını tedbirlerle düşürürken, aşılama çalışmalarının da hızlanmasıyla 15 Mayıs'tan itibaren AB ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve İsrail vatandaşlarına ülkeye girişte uygulanan 5 günlük karantina ve ardından test yaptırma zorunluğunu kaldırdı.
Bu ülkelerden gelecekler için sadece yolculuk öncesi negatif sonuçlu test ibrazı yeterli olacak.
İtalya'nın haziranda benzer kararı aşılamada ilerleyen ABD için de alması gündemde. İtalyan hükümetinin, Amerikalı turistlerin gelişini sağlayabilmek için sınırlarını açmayı planladığı biliniyor.
Öte yandan, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Brezilya'dan gelenlerin ya da son 14 gün bu ülkede bulunanların İtalya'ya girişleri ise halen yasak.