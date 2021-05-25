Son dakika haberi... İşgal altındaki Filistin'e resmi ziyarette bulunan Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
Blinken, Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ne 5,5 milyon dolarlık acil mali yardım, uluslararası yardım kuruluşlarına da 32 milyon dolarlık destek sağlayacağını belirtti.
"İsrail ile Filistinliler arasında daha fazla şiddete yol açan her türlü tek taraflı uygulamaya karşı çıkmaya devam edeceğiz." diyen Blinken, ülkesinin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs Başkonsolosluğunun yeniden açılacağını duyurdu.