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    DNA eşleşmesiyle çöpçatanlık da zirve yaptı: Japon Cheiko Mitsui DNA ile mükemmel eşini buldu

    Teknoloji hayatımızın her alanında bizi yakalarken, DNA eşleşmesiyle çöpçatanlık da zirve yaptı... ’de kurulan ve ünü dünyaya yayılan da bugüne kadar 700 çifti DNA ile evlendirdi. Sonuç yüzde 97 başarı...

    Süper eşleşme

    Japon Cheiko Mitsui, DNA ile mükemmel eşini buldu… 'da adasında yaşayan 45 yaşındaki Mitsui, 35 yaşında boşanmıştı ve aşk konusunda artık şansının olmadığını düşünüyordu.

    Peki Cheiko Mitsui bunu nasıl başardı? Bekarları eşleştirmede DNA'dan yararlanılması sadece dizilere (Netflix'teki gibi) özgü bir konu değil. Daha sonra adlı çöpçatana yolu düşen Mitsui, 20 yılda 700 çiftin eşleştirdiğini görünce yanağının iç kısmından aldığı örneği 'deki adlı şirkete teslim etti.

    Cheiko Mitsui, DNA analizinin, uzun vadeli partnerini seçmede kafasını rahatlatmasının ardından Eylül 2018'de eşleşmeyi yakaladı.

    45 yaşındaki ile eşleştirilmiş ve bir ay çıktıktan sonra DNA analizi yaptırma kararı alan çift yüzde 97 uyumlu olduklarını gördü.

    Çift evlendi ve şu anda çok mutlu.

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    Haberler Dünya DNA eşleşmesiyle çöpçatanlık da zirve yaptı: Japon Cheiko Mitsui DNA ile mükemmel eşini buldu