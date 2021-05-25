DNA eşleşmesiyle çöpçatanlık da zirve yaptı: Japon Cheiko Mitsui DNA ile mükemmel eşini buldu

Japon Cheiko Mitsui, DNA ile mükemmel eşini buldu… Japonya'da Hokkaido adasında yaşayan 45 yaşındaki Mitsui, 35 yaşında boşanmıştı ve aşk konusunda artık şansının olmadığını düşünüyordu.

Peki Cheiko Mitsui bunu nasıl başardı? Bekarları eşleştirmede DNA'dan yararlanılması sadece bilim kurgu dizilere (Netflix'teki The One gibi) özgü bir konu değil. Daha sonra Cheiko Date adlı çöpçatana yolu düşen Mitsui, 20 yılda 700 çiftin eşleştirdiğini görünce yanağının iç kısmından aldığı örneği İsviçre'deki GenePartner adlı şirkete teslim etti.

Cheiko Mitsui, DNA analizinin, uzun vadeli partnerini seçmede kafasını rahatlatmasının ardından Eylül 2018'de eşleşmeyi yakaladı.

45 yaşındaki Tomohito ile eşleştirilmiş ve bir ay çıktıktan sonra DNA analizi yaptırma kararı alan çift yüzde 97 uyumlu olduklarını gördü.

Çift evlendi ve şu anda çok mutlu.