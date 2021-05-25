ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tokalaştıktan sonra elini silmesi gündeme oturdu. Bu hareketin "utan verici" ve "hakaret" olduğu belirtildi. Yorumlarda "Bunu Cumhuriyetçi birisi yapsa ırkçılıkla suçlanır" ifadelerine yer verildi. Ama bazıları da ya pandemi nedeniyle, ya da aşırı temizlik takıntısından böyle davranmış olabileceğini belirtti. Harris ise henüz bir açıklama yapmadı.