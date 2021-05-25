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    Başkan Yardımcısı 'e tepki! (Dünya haberleri)

    Başkan Yardımcısı 'in Başkanı -in tokalaştıktan sonra elini silmesi gündeme oturdu. Bu hareketin "utan verici" ve "hakaret" olduğu belirtildi. Yorumlarda "Bunu Cumhuriyetçi birisi yapsa ırkçılıkla suçlanır" ifadelerine yer verildi. Ama bazıları da ya pandemi nedeniyle, ya da aşırı temizlik takıntısından böyle davranmış olabileceğini belirtti. ise henüz bir açıklama yapmadı.

    İki numaraya büyük eleştiri

    ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tokalaştıktan sonra elini silmesi gündeme oturdu. Bu hareketin "utan verici" ve "hakaret" olduğu belirtildi. Yorumlarda "Bunu Cumhuriyetçi birisi yapsa ırkçılıkla suçlanır" ifadelerine yer verildi. Ama bazıları da ya pandemi nedeniyle, ya da aşırı temizlik takıntısından böyle davranmış olabileceğini belirtti. Harris ise henüz bir açıklama yapmadı.

    HEDEF BİLLİ!
    Dünyanın     en zengin işadamı Bill Gates, eşi Melinda ile ayrılık kararı aldı. Boşanmanın Bill Gates'in pedofili milyarder Jefrey Epstein ile arkadaşlığından kaynaklandığı açıklandı. Son iddia ise şaşkınlık yarattı! ABD basınına göre asıl hedef Bill değil, onun 1994'ten beri para trafiğini yöneten Michael Larson'dı. Gates ile ortak kurduğu Cascade Investment'i yöneten Michael Larson'ı derin ilişkileri nedeniyle zor günler bekliyor.

    SABOTAJ KORKUSU
    İtalya'nın     kuzeyinde Piemonte bölgesindeki Mottarone Dağı'nda ormanlık alandan geçen teleferik, taşıyıcı kablonun kopması sonucu düştü. 15 kişinin bulunduğu teleferikte 14 kişi hayatını kaybetti. Hatta cesetler onlarca metre uzağa fırladı. Sadece 5 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığı açıkladı. Savcı Olimpia Bossi, "Sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor" dedi.
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    Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tepki! (Dünya haberleri)