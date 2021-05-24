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    • Dünya
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    • 25.05.2021 01:18
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    İran'da Ahmedinejad'in cumhurbaşkanlığı adaylığının veto edildiği iddia edildi!

    Son dakika haberleri... İran'da eski Cumhurbaşkanı d, eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı 'nin cumhurbaşkanlığı adaylıklarının veto edildiği öne sürüldü. Adaylardan Yargı Erki Başkanı , eski Komutanı ve Genel Sekreteri ve 'nin adaylığı ise onaylandı.

    AA
    Ahmedinejad'a veto!

    İran'da eski Cumhurbaşkanı d'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına veto geldi.

    Ahmedinejad'ın yanı sıra eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı 'nin cumhurbaşkanlığı adaylıklarının veto edildiği öne sürüldü.

    İran'ın yarı resmi ajansı Fars'a göre Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) Ahmedinejad, Laricani ve Cihangiri'nin yanı sıra reformist aday 'nin de cumhurbaşkanlığı adaylığını veto etti.

    ADAYLIĞI ONAYLANAN İSİMLER
    Fars'ın haberine göre muhafazakar adaylardan Yargı Erki Başkanı , eski Komutanı ve Genel Sekreteri ve 'nin adaylığı ise onaylandı.

    Adaylığı onaylananlar arasında Başkanı 'nin de olduğu kaydedildi.

    Öte yandan İran lideri 'in askeri danışmanı ve 'nin birinci hükümetinde Savunma Bakanlığı da yapan ile eski Rüstem Kasımi muhafazakar aday İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekildi.

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