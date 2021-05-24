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    172 sporcu hipotermi geçirdi! 'de düzenlenen dayanıklılık maratonunda facia

    ’de düzenlenen 100 kilometrelik dayanıklılık maratonu, faciayla sona erdi. Aniden bastıran dolu ve fırtına sonucu 21 kişi donarak can verdi. 1200'den fazla kurtarma ekibi canla başla çalıştı.

    Maradon!

    Çin'in eyaletinde yüksekliği 3000 metreyi bulan ve dar dağ yollarını da kapsayan 100 kilometrelik dayanıklılık koşusu düzenlendi. Güneşli havada başlayan maratonda öğleden sonra şiddetli dolu yağışı, yağmur ve fırtına etkili oldu.

    Hava sıcaklığının eksi derecelere inmesiyle de üzerlerinde hava koşullarına dayanacak kıyafet olmayan sporcular hipotermi yaşadı. 172 kişi, yardım talebinde bulundu. Yarışma durduruldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

    METEOROLOJİ UYARMADI
    Çalışmalara 1200'den fazla kişi katıldı. Maratonda 151 koşucu kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi. 21 kişi de hipotermiden hayatını kaybetti. roloji tahminlerinde herhangi bir uyarı bulunmaması nedeniyle yarışmacıların zorlu hava koşullarına dayanıklı herhangi bir teçhizat edinmeden dağlık araziye çıktıkları belirtildi.

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    Haberler Dünya 172 sporcu hipotermi geçirdi! Çin'de düzenlenen dayanıklılık maratonunda facia