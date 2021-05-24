Çin'in Gansu eyaletinde yüksekliği 3000 metreyi bulan ve dar dağ yollarını da kapsayan 100 kilometrelik dayanıklılık koşusu düzenlendi. Güneşli havada başlayan maratonda öğleden sonra şiddetli dolu yağışı, yağmur ve fırtına etkili oldu.

Hava sıcaklığının eksi derecelere inmesiyle de üzerlerinde hava koşullarına dayanacak kıyafet olmayan sporcular hipotermi yaşadı. 172 kişi, yardım talebinde bulundu. Yarışma durduruldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

METEOROLOJİ UYARMADI

Çalışmalara 1200'den fazla kişi katıldı. Maratonda 151 koşucu kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi. 21 kişi de hipotermiden hayatını kaybetti. Meteoroloji tahminlerinde herhangi bir uyarı bulunmaması nedeniyle yarışmacıların zorlu hava koşullarına dayanıklı herhangi bir teçhizat edinmeden dağlık araziye çıktıkları belirtildi.