Rusya'da bir sirkte korku dolu anlar yaşandı.

Ülkenin Novosibirsk kentinde sirk görevlisi gösteri esnasında yüzlerce kişinin önünde kaplanın saldırısına uğradı.

O anlar, gösteriyi lzlemek için gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Görüntülerde, sahneye çıkan kaplanların yere yatarak birbirleriyle oyun oynadığı, daha sonra sirk görevlisinin sahneye gelişiyle kaplanlardan birinin eğitmene saldırdığı görüldü.

HASTANEYE KALDIRLDI

Rus medyası, yaralanan eğitmenin yaralandığını tedavisi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.