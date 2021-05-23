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    • Dünya
    • 23.05.2021 18:22
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    • 23.05.2021 18:23
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    Korku dolu anlar! te eğitmenine saldırdı..

    Son dakika haberleri... 'da korku dolu anlar yaşandı. Rusya'da bir te talimatlarına uymayan a sopalarla müdehale eden sirk görevlisi, uğradığı saldırı sonucu yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

    DHA
    Kaplan sirkte eğitmenine saldırdı!

    'da bir te korku dolu anlar yaşandı.

    Ülkenin Novosibirsk kentinde sirk görevlisi gösteri esnasında yüzlerce kişinin önünde ın saldırısına uğradı.

    O anlar, gösteriyi lzlemek için gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

    Görüntülerde, sahneye çıkan kaplanların yere yatarak birbirleriyle oyun oynadığı, daha sonra sirk görevlisinin sahneye gelişiyle kaplanlardan birinin eğitmene saldırdığı görüldü.

    HASTANEYE KALDIRLDI
    Rus medyası, yaralanan eğitmenin yaralandığını tedavisi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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