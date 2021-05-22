Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor...
Kudüs'teki işgal girişimine hız veren, Müslümanların kutsallarını hiçe sayarak Mescid-i Aksa'ya saldıran ve Gazze'de sistematik bir şekilde soykırım faaliyetleri yürüten işgalci İsrail'e karşı Türkiye tüm makamları, vatandaşları ve medyassyla net bir tavır sergiledi. Müslümanları hedef alan siyonist terörizmi lanetledi.
ÜNLÜLER DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE TEPKİLER
İsrail'e ünlüler dünyasından da tepkiler gecikmedi.
Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, İsrail terörizmine karşı harekete geçti ve New York'un Brooklyn semtinde Filistinlilere destek yürüyüşüne katıldı.
"FİLİSTİNLİLER İNSANDIR"
Bella Hadid, "Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var. Bu dinle değil ilkeli olmakla alakalı. Şunu bilin ki birçok İsrailli de şaşkına dönmüş durumda ama siz bunu da görmüyorsunuz. Filistinliler insandır! Bu bir #insanhakları meselesidir" şeklinde konuştu.
"FİLİSTİN'İ SEVİYORUM"
Bella ve Gigi Hadid (26) isimli model kardeşler, Filistinli iş insanı Muhammed Hadid'in kızları. Hadid daha önce paylaştığı bir mesajda, "Babam ve ailesi 1948'de Filistin'deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye'de mülteci oldu, daha sonra Lübnan'da ve Tunus'ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin'i seviyorum" demişti.