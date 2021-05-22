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    • Dünya
    • 23.05.2021 00:58
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    • 23.05.2021 01:20
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    İşte Batı'nın objektif medyası! NYT'den terör devleti İsrail'i eleştiren , ve ile ilgili karalama kampanyası

    İşgalci terör devleti İsrail'in işlediği insanlık suçlarına karşı 3 maymunu oynayan Batı ve ABD medyası, İsrail'i eleştiren Müslüman sanatçıları hedef gösterdi. ABD'li Times'ta yer alan tam sayfa ücretli içerikte, , ve ile ilgili ", Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın." ifadeleri kullanılarak karalama kampanyası başlatıldı. Bu durum 'objektif' oldukları iddia edilen ABD ve Batı medyasının taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    İsrail'i eleştiren sanatçılar hedefte!

    Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor...

    Kudüs'teki işgal girişimine hız veren, Müslümanların kutsallarını hiçe sayarak Mescid-i Aksa'ya saldıran ve Gazze'de sistematik bir şekilde soykırım faaliyetleri yürüten işgalci İsrail'e karşı Türkiye tüm makamları, vatandaşları ve medyassyla net bir tavır sergiledi. Müslümanları hedef alan siyonist terörizmi lanetledi.



    ÜNLÜLER DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE TEPKİLER

    İsrail'e ünlüler dünyasından da tepkiler gecikmedi.

    Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, İsrail terörizmine karşı harekete geçti ve New York'un Brooklyn semtinde Filistinlilere destek yürüyüşüne katıldı.

    "FİLİSTİNLİLER İNSANDIR"
    Bella Hadid, "Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var. Bu dinle değil ilkeli olmakla alakalı. Şunu bilin ki birçok İsrailli de şaşkına dönmüş durumda ama siz bunu da görmüyorsunuz. Filistinliler insandır! Bu bir #insanhakları meselesidir" şeklinde konuştu.



    "FİLİSTİN'İ SEVİYORUM"
    Bella ve Gigi Hadid (26) isimli model kardeşler, Filistinli iş insanı Muhammed Hadid'in kızları. Hadid daha önce paylaştığı bir mesajda, "Babam ve ailesi 1948'de Filistin'deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye'de mülteci oldu, daha sonra Lübnan'da ve Tunus'ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin'i seviyorum" demişti.



        RUFFALO'DAN İSRAİL'E 'YAPTIRIM YAPIN' ÇAĞRISI
        Hollywood'un Hulk karakterini canlandıran ünlü isim Ruffalo, Twitter hesabından, "Kudüs'te 1500 Filistinli sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı, 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar siyahi halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi" şeklinde paylaşım yaptı.



        LARSSON'DAN 'ÖZGÜR FİLİSTİN' ÇAĞRISI
        İsveç'in dünyaca ünlü pop sanatçısı Zara Larsson da İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken yıldız sanatçı Zara Larsson, "Apartheid ve sivilleri öldüren bir devleti de sorumlu tutmalıyız" diyerek İsrail'in sivil Filistinlere yönelik yaptığı şiddete dikkat çekmek için #freepalestine hashtag'iyle paylaşımda bulundu.



        DUA LİPA'DAN İSRAİL TERÖRİZMİNE TEPKİ
        Dua Lipa, 66 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar." ifadelerini kullandı.



            İSRAİL'İ ELEŞTİREN MÜSLÜMAN SANATÇILARI HEDEF GÖSTERDİLER
            İşgalci terör devleti İsrail'in işlediği insanlık suçuna karşı birçok kesim harekete geçerken Batı ve Avrupa medyası ikiyüzlülüklü tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi...

            İsrail'i kınamak yerine İsrail'i eleştirenleri hedef tahtasına koyan ABD'li New York Times gazetesi, Müslüman sanatçılar Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa ile ilgili karalama kampanyası başlattı.

            Filistin asıllı ABD'li modeller Bella Hadid ile kardeşi Gigi Hadid ve yine Filistin'e destek veren şarkıcı Dua Lipa, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan tam sayfa bir ilanda "İsrail'i kınayıp Hamas'a sessiz kalmakla" suçlandı.




            SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
            Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu "Dünya Değerler Ağı" adlı örgüt tarafından verilen ilan, Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi doğrudan hedef gösterdiği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı.



            SÖZDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ!
            Paylaşımlarında bu ilanı basan NYT gazetesine de tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, gazetenin böyle bir ilanı yayınladıktan sonra tarafsızlığını koruduğunu iddia edemeyeceğine vurgu yaptı.

            Hadid kardeşler ile Lipa'nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, "Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın." ifadeleri kullanıldı.



                FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜNDEN KARELER PAYLAŞMIŞTI
                Bella Hadid, olayların başladığı ilk günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" demişti.

                Hadid, New York'ta yapılan ve kendisinin de katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden kareler paylaşarak, "Şu an böyle hissediyorum. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, kibar ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor. Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük." diye yazmıştı.



                İSRAİL YANDAŞI MODA DEVLERİNİN VETOSUNA UĞRADI
                Gazze Şeridi'ndeki zulme karşı çıkan Bella Hadid, İsrail yandaşı moda devlerinin vetosuna uğradı. Michael Kors, afişlerini tüm mağazalarından kaldırdı. Dior ise kontratını sonlandırdı.

                'MİCHAEL KORS' İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI
                Michael Kors'un, Filistin'e destek veren ABD'li ünlü model Bella Hadid'in afişlerini mağazalarından kaldırmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Türk kullanıcılar, ünlü markayı boykot çağrısında bulundu. "Michael Kors" etiketi altında yapılan paylaşımlarda "Biri özgürlük mü dedi" şeklinde tepkiler gösterildi.
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                İP'li Türkkan'ın algı opersayonu elinde patladı!
                Haberler Dünya İşte Batı'nın objektif medyası! NYT'den terör devleti İsrail'i eleştiren Bella, Gigi Hadid ve Dua Lipa ile ilgili karalama kampanyası