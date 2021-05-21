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    • Dünya
    • 21.05.2021 22:31
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    • 21.05.2021 22:59
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    'da düştü! Genelkurmay Başkanı 'nun da bulunduğu 8 kişi öldü

    Son dakika haberi... 'nın eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında Genelkurmay Başkanı 'nun da bulunduğu bildirildi.

    Nijerya'da askeri uçak felaketi!

    'nın eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

    Ulusal basında çıkan haberlere göre, askerleri taşıyan uçak Kaduna Uluslararası Havalimanı'nda düştü.

    GENELKURMAY BAŞKANI DA HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada aralarında Genelkurmay Başkanı 'nun da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

    Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, kazanın nedenini henüz bilinmediğini ancak soruşturma başlatıldığını belirtti.

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