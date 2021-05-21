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    • 22.05.2021 01:10
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    lı seri katilin itirafları kan dondurdu: Öldürüp cansız bedenlerini yedim

    Andres N. isimli lı seri katilin itirafları kan dondurdu. 72 yaşındaki seri katil çıkarıldığı mahkemede, 20 yıl boyunca çok sayıda kadını öldürdüğünü ve cansız bedenlerini yediğini itiraf etti.

    İHA
    Seri katilin itirafları kan dondurdu

    'da 18 Mayıs tarihinde tutuklanan 72 yaşındaki seri katilin itirafları kan dondurdu.

    Meksika'da geçtiğimiz hafta 34 yaşındaki 'un kaybolmasının ardından Meksika polisi, 72 yaşındaki şüpheli Andres N. hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Andres N.'nin 18 Mayıs tarihinde tutuklanmasının ardından, şüphelinin evinde arama yapılmasına karar verilmişti.

    EVİNDE KEMİK KALINTILARINA ULAŞILDI
    Andres N.'nin evinde yapılan aramada ise birçok kadına ait eşya ve kemik kalıntılarına ulaşıldı. Ele geçirilen kalıntı ve eşyaların arasında kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kemikler, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydı da bulunduğu belirtildi. Ayrıca soruşturma kapsamında mahkeme karşısına çıkarılan Andres N.'nin yaptığı itiraf ise dinleyenlerin kanını dondurdu.

    ÇOK SAYIDA KADINI ÖLDÜRÜP BEDENLERİNİ YEDİM
    Mahkemede yaptığı açıklamada Andres N., 20 yıl boyunca çok sayıda kadını öldürdüğünü ve cansız bedenlerini ise yediğini itiraf etti.

    Öte yandan kadın cinayetlerinin sık sık yaşandığı ülkede başkent , 2021 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 35 kadın cinayetiyle ülkede en çok kadın cinayeti işlenen kent konumunda.

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