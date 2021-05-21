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    yeni SİHA'sına adını verdi

    Devrim Muhafızları Ordusu, 2 bin kilometrelik mesafeye ulaşabilen adını verdiği yeni Silahlı İnsansız Hava Aracı’nı (SİHA) tanıttı. Haberin detayları...

    İHA
    İran, Gazze adını verdiği yeni SİHA'sını tanıttı

    Devrim Muhafızları Ordusu, adını verdiği yeni Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) tanıttı.

    General 'nin katıldığı bir törenle yapılan tanıtımda tarafından yapılan açıklamada, Gazze adlı SİHA'nın 35 saat havada kalabildiği, 13 adet bomba taşıyabildiği ve 2 bin kilometrelik alanda operasyon yapabildiği ifade edildi. Ayrıca Gazze adlı SİHA'nın, sadece askeri ve savunma alanlarında değil, arama kurtarma görevlerinde de kullanılacağı belirtildi.

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