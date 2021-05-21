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    , İsrail askerleri tarafından dövülen muhabirinin haberini yapmadı!

    'in üst düzey muhabiri , e'de İsrail askerleri tarafından darp edildi. Ancak Wedeman'ın yaşadığı bu olayın üzerini kapatmak isteyen CNN, ne televizyondan ne de internet sitesinden haberi yayınlamadı. Olay, 'un muhabiri 'un haberiyle ortaya çıktı. 'a sosyal medyada büyük tepki yağdı. Binlerce kişi, İsrail'in sözcülüğünü yapan CNN'in kendi muhabirinin darp edilme anını görmezden gelmesini kınadı.

    Kanlı yayın CNN

    CNN'in üst düzey muhabiri Ben Wedeman, Gazze'de İsrail askerleri tarafından darp edildi. Ancak Wedeman'ın yaşadığı bu olayın üzerini kapatmak isteyen CNN, ne televizyondan ne de internet sitesinden haberi yayınlamadı. Olay, Sky News'un Orta Doğu muhabiri Mark Stone'un haberiyle ortaya çıktı. CNN International'a sosyal medyada büyük tepki yağdı. Binlerce kişi, İsrail'in sözcülüğünü yapan CNN'in kendi muhabirinin darp edilme anını görmezden gelmesini kınadı.

    Öte yandan ABD Başkanı Biden, kendisine İsrail-Filistin gerilimi hakkında soru sormak istediğini söyleyen kadın gazeteciye, "Hayır, soramazsınız. Tabii eğer, kendinizi kamyonun önüne atıp gaza basmamı beklemezseniz" diye yanıt verdi! Hemen ardından bunun bir şaka olduğunu söyledi.

    MUCİZE BEBEK
    İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri, tarım arazilerini ve Filistin direniş gruplarının mevzilerini hedef aldı. Onlarca Filistinli şehit olurken çok sayıda Filistinli de yaralandı. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli'nin yerinden edildiğini duyurdu! Evlerinden olan Filistinliler, Gazze'de BM'ye ait bir okula sığındı. Savaş sırasında evini ve ailesini kaybeden bir kadın ise bebeğini bu okulda doğurdu.

        GAZZE'DE ATEŞKES
        232 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, Gazze'de ateşkesi onayladı. Ateşkes saati, dün gece 02.00 olarak belirlendi. Kararın ardından Hamas'tan bir açıklama geldi. Ateşkesi doğrulayan sözcü, "İsrail, saldırgan tutumunun hiçbir hedefini yerine getiremedi ve Filistin direnişi karşısında savaş alanından kaçtı" dedi.
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        Haberler Dünya CNN International, İsrail askerleri tarafından dövülen muhabirinin haberini yapmadı!