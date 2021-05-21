CNN'in üst düzey muhabiri Ben Wedeman, Gazze'de İsrail askerleri tarafından darp edildi. Ancak Wedeman'ın yaşadığı bu olayın üzerini kapatmak isteyen CNN, ne televizyondan ne de internet sitesinden haberi yayınlamadı. Olay, Sky News'un Orta Doğu muhabiri Mark Stone'un haberiyle ortaya çıktı. CNN International'a sosyal medyada büyük tepki yağdı. Binlerce kişi, İsrail'in sözcülüğünü yapan CNN'in kendi muhabirinin darp edilme anını görmezden gelmesini kınadı.
Öte yandan ABD Başkanı Biden, kendisine İsrail-Filistin gerilimi hakkında soru sormak istediğini söyleyen kadın gazeteciye, "Hayır, soramazsınız. Tabii eğer, kendinizi kamyonun önüne atıp gaza basmamı beklemezseniz" diye yanıt verdi! Hemen ardından bunun bir şaka olduğunu söyledi.
MUCİZE BEBEK
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri, tarım arazilerini ve Filistin direniş gruplarının mevzilerini hedef aldı. Onlarca Filistinli şehit olurken çok sayıda Filistinli de yaralandı. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli'nin yerinden edildiğini duyurdu! Evlerinden olan Filistinliler, Gazze'de BM'ye ait bir okula sığındı. Savaş sırasında evini ve ailesini kaybeden bir kadın ise bebeğini bu okulda doğurdu.