MUCİZE BEBEK

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri, tarım arazilerini ve Filistin direniş gruplarının mevzilerini hedef aldı. Onlarca Filistinli şehit olurken çok sayıda Filistinli de yaralandı. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli'nin yerinden edildiğini duyurdu! Evlerinden olan Filistinliler, Gazze'de BM'ye ait bir okula sığındı. Savaş sırasında evini ve ailesini kaybeden bir kadın ise bebeğini bu okulda doğurdu.