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    • Dünya
    • 20.05.2021 08:34
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    • 20.05.2021 08:34
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    ! 'dan flaş kararı! 6 ülkeye sınırlar kapanıyor

    haberine göre , vakalarını önlemeye yönelik yeni tedbirler açıkladı. Açıklanan karara göre aralarında Tayland ve Sri Lanka'nın da bulunduğu 6 ülkeden Japonya'ya girişin durdurulacağı belirtildi.

    O ülkeden flaş karar! 6 ülkeye sınırlar kapanıyor

    , yeni tip (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek için Tayland ve Sri Lanka dahil 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracağı kaydedildi.

    Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya, Kovid-19 salgınının ülke içinde yayılmasını engellemek amacıyla 6 ülkeden yolculara giriş kısıtlaması uygulayacak.

    Bu kapsamda son iki haftada Tayland, Kamboçya, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'a seyahat öyküsü bulunan yolcuların Japonya'ya girişi durdurulacak.

    21 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik, Japon vatandaşlarını, Japonya'da oturumu bulunan yabancıları ve aileleri etkilemeyecek.

    Böylelikle kısıtlama kapsamına alınan ülke sayısı 159'a yükselecek.

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