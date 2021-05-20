İsrail televizyonunda skandal ifadeler: Ölmemelerine üzüldüm!

Ordunun Twitter hesabından yapılan başka bir açıklamada ise İsrail vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar korunan alanlarda kalmaları istendi.

İsrail'in saldırıları devam ederken AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, Gazze'nin doğusunda sanayi bölgesi hedef alındı ve bir fabrikada büyük bir yangın çıktı.

Saldırılarda ayrıca Tel Zater bölgesindeki Cibaliya kampındaki bir evin yerle bir edildiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail'in yoğun saldırılarına karşılık Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'e ait Tselem kara üssünün roketlerle hedef alındığı açıklandı.

Kassam Tugayları, ayrıca Mişmar HaNegev lojistik üssünün yanı sıra, Bi'ru's-Seba (Beerşeba) yakınlarındaki gıda ve yakıt üssüne roket gönderildiğini duyurdu.