Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle mücadele edilen Hindistan'da günlük ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 267 bin 334 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 25 milyon 496 bin 330'a yükseldiği bildirildi.
ÖLÜM SAYISINDA REKOR KIRILDI
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 267 bin 334 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 529 ölüm kaydedildi.
Böylece Kovid-19'a bağlı can kaybı, dünün ardından bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dün, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 329 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.