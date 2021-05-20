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    • Dünya
    • 20.05.2021 10:30
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    • 20.05.2021 10:40
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    Dünya şokta! 'da dehşet görüntüler! Koronavirüsten ölenlerin cesetlerini köpekler yiyor!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs ’ı derinden etkiliyor. Ülkede son 24 saatte ölenlerin sayısı rekor kırarken gelen görüntüler şoke etti. Gelen son dakika haberine göre nehrinde dolup taşan cesetler kıyıya vururken, cesetleri köpekler yemeye başladı.

    Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle mücadele edilen Hindistan'da günlük ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 267 bin 334 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 25 milyon 496 bin 330'a yükseldiği bildirildi.

    ÖLÜM SAYISINDA REKOR KIRILDI
    Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 267 bin 334 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 529 ölüm kaydedildi.

    Böylece Kovid-19'a bağlı can kaybı, dünün ardından bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dün, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 329 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        Ülkede günlük vakalar ise zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 3 günde 300 binin altında indi.

        GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI 4 BİNİN ÜZERİNDE
        Hindistan'da Kovid-19'dan ölümlerdeki artış kaygıya yol açıyor. Günlük ölüm sayısı 15 Mayıs'tan bu yana 4 binin üzerinde seyrediyor.

        Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

            Günlük en fazla ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka 25 milyon 496 bin 330'a, toplam can kaybı ise 283 bin 248'e ulaştı. 3 milyon 226 bin 719 hastanın tedavisinin sürüyor.

            Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının ikinci dalgasının etkisindeki ülkede, durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.

            AŞILAMA KAMPANYASI
            Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 185 milyon 809 bin 302 doz aşı yapıldığı bildirildi.

                Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmazken, ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor.

                HAYVANLAR CESETLERİ YEMEYE BAŞLADI
                Öte yandan ülkede birçok cesedin Ganj nehrine atılması ölü sayısındaki bilançonun söylenenden daha da yüksek olduğu iddia ediliyor. Çok sayıda çürüyen cesedin Ganj kıyısına vurması korkunç durumu gözler önüne seriyor.

                Nehirde yüzen ve Kovid-19 taşıyan cesetler bölgede bulunan başıboş köpekler ve kuşlar yüzünden tehlike yaratıyor. Öyle ki bu hayvanlar su üzerinde yüzen cesetlerden beslenmeye başlamış durumda.

                    Bu durum virüs taşıyan cesetlerden hayvanlara hastalık taşıyabileceği için ülkede korku yaratıyor. Cesetler Ganj Nehri'nde ilk görüldüğü günlerde yetkililer çaresi kalarak cesetleri toplayabilmek için nehre ağ atmaya başlamıştı.
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                    Haberler Dünya Dünya şokta! Hindistan'da dehşet görüntüler! Koronavirüsten ölenlerin cesetlerini köpekler yiyor!