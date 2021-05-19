SON DAKİKA: AB ülkelerinden flaş Kovid-19 aşı kararı! Kapılar açılıyor: Tarih belli oldu





GEÇMEYİ PLANLIYORLAR

Aşılananların serbest seyahatinin kesin olarak ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. AB yönetimi hazirandan itibaren bu uygulamaya geçmeyi planlıyor.

AB şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson'ın aşılarını onayladı. Bunlar arasında sadece Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor. Avrupa İlaç Ajansının şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar ise Türkiye'de de kullanılan Sinovac ile Curevac, Novavax ve Sputnik V aşıları.