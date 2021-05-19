Rock müziğin efsanevi isimlerinden olarak gösterilen Kurt Cobain'in saç telleri, vefatından 27 yıl sonra satışa çıkarıldı. 1994 yılında intihar eden Cobain'in birkaç saç teli, müzayedede tam 14 bin 145 dolara (115 bin lira) alıcı buldu. Iconic adlı müzayede evinde satışa çıkarılan saç tellerinin, Cobain'in 1989 yılında Nirvana'nın Bleach turnesindeyken kesilen saçlarından parçalar olduğu öğrenildi.

MİLYARDER ÇILGINLIĞI

Japon milyarder Yusaku Maezawa, 8 Aralık'ta Baykonur Uzay Üssü'nden Rus Soyuz MS-20'ye gitmeyi planladığı uzay seyahatine ilişkin 20 milyon ila 40 milyon doları gözden çıkardığını açıkladı. 2023 yılında Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'nın uydusu Ay'ın etrafında düzenleyeceği ilk seyahate de katılacak.