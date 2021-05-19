Rock müziğin efsanevi isimlerinden olarak gösterilen Kurt Cobain'in saç telleri, vefatından 27 yıl sonra satışa çıkarıldı. 1994 yılında intihar eden Cobain'in birkaç saç teli, müzayedede tam 14 bin 145 dolara (115 bin lira) alıcı buldu. Iconic adlı müzayede evinde satışa çıkarılan saç tellerinin, Cobain'in 1989 yılında Nirvana'nın Bleach turnesindeyken kesilen saçlarından parçalar olduğu öğrenildi.
MİLYARDER ÇILGINLIĞI
Japon milyarder Yusaku Maezawa, 8 Aralık'ta Baykonur Uzay Üssü'nden Rus Soyuz MS-20'ye gitmeyi planladığı uzay seyahatine ilişkin 20 milyon ila 40 milyon doları gözden çıkardığını açıkladı. 2023 yılında Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'nın uydusu Ay'ın etrafında düzenleyeceği ilk seyahate de katılacak.
PEŞİNE DÜŞDÜK
Prens Harry, eşi Meghan Markle ile geçtiğimiz yıl İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. Sussex Dükü ve Düşesi olmaya devam eden çift, Kraliyet'i hedef aldı. Sözleri, ailenin imajını yaraladı! Duruma çok sinirlenen Kraliçe Elizabeth bir MI6 ajanını torununun peşine taktı! Ajan, Prens Harry'nin ABD'deki her adımını takip edecek. Kimlerle görüştüğünü, hatta ne konuştuğunu Kraliçe'ye bildirecek.