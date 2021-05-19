Filistin topraklarını göz diken Siyonist İsrail Kudüs ve Gazze'ye yönelik kanlı saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu 200'den fazla Filistinli Müslüman şehit oldu. İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in saldırlarına füzelerle karşılık verdi.

Türkiye, terör devleti İsrail'in saldırılarının son bulması için dünyaya çağrıda bulunurken İsrail'e de sert tepki gösterdi.

ATEŞKES SİNYALİ

Hamas'tan ateşkes sinyali geldi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" açıklamasını yaptı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 220'den fazla Filistinli şehit oldu.