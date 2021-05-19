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    • Dünya
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    • 20.05.2021 00:07
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    'tan İşgalci İsrail ile ateşkes sinyali!

    Son dakika haberleri... Siyonist İsrail'in Filistin topraklarına yönelik alçak saldırıları sürerken 'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı k, "'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Hamas'tan ateşkes sinyali

    Filistin topraklarını göz diken Siyonist İsrail Kudüs ve 'ye yönelik kanlı saldırılar gerçekleştirdi.

    İsrail'in saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu 200'den fazla Filistinli Müslüman şehit oldu. İslami Direniş Hareketi , İsrail'in saldırlarına füzelerle karşılık verdi.

    Türkiye, terör devleti İsrail'in saldırılarının son bulması için dünyaya çağrıda bulunurken İsrail'e de sert tepki gösterdi.

    ATEŞKES SİNYALİ
    Hamas'tan ateşkes sinyali geldi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı k, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" açıklamasını yaptı.

    KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
    İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

    Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

    İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

    Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

    İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 220'den fazla Filistinli şehit oldu.

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