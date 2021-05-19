Demokrat vekil, "ABD, uluslararası medya kuruluşlarını, okulları, hastaneleri, insani yardım misyonlarını ve sivillerin yaşam alanlarını bombalarken bizim kaynaklarımızı kullanan İsrail hükümetine incelemeden otomatik olarak onaylanan silahlar satmamalı. İnsan haklarını koruma gibi bir sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Ocasio-Cortez ayrıca, seçmenlerden kendi vekillerine İsrail'e silah satılmaması hususunda ulaşmaları için çağrıda da bulundu.