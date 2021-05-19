



Bu 'siber savaşçı'lar çoğunlukla internetten istihbarat toplamak için faaliyet gösteriyor ve sahte kimlikler kullanıyor.

Bu birimin sosyal medyayı etkilemek ve manipüle etmek için kampanyalara katıldığı da gelen iddialar arasında.





Bir dönem gündemde olan Ryan Fogle'in de gizli ordunun bir parçası olduğu ve Rusya'da bir 'çifte ajan' almaya çalıştığı da belirtiliyor.



Fogle, ABD büyükelçiliğinde çalışırken Rusya'da tutuklanmış ve sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından sorgulanmıştı.





HER YIL 1 MİLYAR DOLARA MAL OLUYOR

Pentagon'un gizli ordusunu finanse etmek için ise her yıl yaklaşık 1 milyar dolar (yaklaşık 8.4 milyar TL) harcanıyor.

Söz konusu operasyonlarını desteklemek için 130 özel şirket ve düzinelerce az bilinen ve gizli devlet kurumu kullanılıyor.